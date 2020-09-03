Последние слова Ефремова в суде (видео)

Судебный процесс по делу Михаила Ефремова подходит к концу. Вероятно, уже на следующей неделе актеру вынесут приговор. Во время недавнего слушания артисту дали возможность сказать последние слова.

Михаил Ефремов, который все-таки признал свою вину в смертельном ДТП, может отправиться в колонию на 11 лет. Актер считает, что вряд ли доживет до своего освобождения. "Это смертный приговор", – сказал он.

Кроме того, Ефремов принес извинения семье погибшего в ДТП. Он прочитал стихотворение памяти Сергея Захарова, пожелав ему рая. Актер пообещал молиться до самого последнего дня своей жизни.

Также артист признал, что алкоголь, это "дикое зло". "Нужно знать меру. Если не знаешь меры, пойдешь на 11 лет", – констатировал Ефремов.

Что касается выступления адвоката актера Эльмана Пашаева, то он попросил назначить артисту "справедливый приговор". Также юрист боится, что Михаила Олеговича отправят его в колонию общего режима. По мнению защитника, там актер может не выжить.