"Языки уже путает!": дочь Галкина и Пугачевой впечатлила знаниями английского и французского (видео)

Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" видео с дочерью Лизой. На кадрах видно, что юморист сидит вместе с наследницей в детской комнате и общается на разных языках.
Юморист решил проверить, насколько хорошо Лиза знает французский. Сначала Максим спросил дочь на этом языке, умеет ли она плавать. Видно, что девочка поняла вопрос и начала думать, как ответить правильно. Спустя несколько секунд она с уверенностью сказала, что плавать умеет и, причем, хорошо – как на воде, так и под водой.
После этого Лиза сообщила отцу, что знает, как на английском сказать слово "чашка". Галкин поинтересовался у дочери, где она это выучила. Вопрос прозвучал на французском. Лиза ответила уже на русском: "В России я это выучила". Максим не сдержал смеха.
Пользователи Сети пришли в восторг от знаний девочки. Лиза получила от поклонников огромное количество похвалы. "Ну какая же прелесть", "У таких родителей и английский, и французский будут знать", "Какой ребенок, чудо!", "Ребенок языки уже путает!", – написали подписчики.
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