Михаил Галустян в золотом боди ошарашил россиян

Наряженный в яркий костюм Михаил Галустян примерил на себя роль манекенщицы. Мужчина надел боди и прогулялся по подиуму.



Шоумен Михаил Галустян порадовал россиян новым видеороликом на песню "Золото". В роли Супер-Жорика он посетил закрытый показ мод, где чуть не потерял голову от красоты и великолепия полуголых манекенщиц.

"Вай, мама, кто это? Вся из сусального золота!" – только и может раз за разом повторять перевозбужденный певец.

Ролик получился очень красочным и за два дня собрал почти миллион просмотров на ютюб-канале. Оно и понятно – для съемок были подобраны настоящие красавицы, которых облачили в откровенные наряды. Особенно впечатлило зрителей да и самого Михаила Галустяна дефиле манекенщиц в бикини.

Однако этим кадрам по красочности не уступает выход самого шоумена на сцену. Михаил Галустян наделся золотое боди и тоже прошелся по подиуму.





Зрители по достоинству оценили новую работу Михаила Галустяна и выразили уверенность, что скоро задорная песня станет настоящим хитом.

"Наконец-то что-то весёое и летнее. Так держать, зашло на ура!", "Специально буду бомбить песню в форточку на всю громкость", "Новый хит для набережной Сочи!", – пишут комментаторы.

