Михаил Галустян в золотом боди ошарашил россиян

Шоумен Михаил Галустян порадовал россиян новым видеороликом на песню "Золото". В роли Супер-Жорика он посетил закрытый показ мод, где чуть не потерял голову от красоты и великолепия полуголых манекенщиц.
"Вай, мама, кто это? Вся из сусального золота!" – только и может раз за разом повторять перевозбужденный певец.
Ролик получился очень красочным и за два дня собрал почти миллион просмотров на ютюб-канале. Оно и понятно – для съемок были подобраны настоящие красавицы, которых облачили в откровенные наряды. Особенно впечатлило зрителей да и самого Михаила Галустяна дефиле манекенщиц в бикини.
Однако этим кадрам по красочности не уступает выход самого шоумена на сцену. Михаил Галустян наделся золотое боди и тоже прошелся по подиуму.
Зрители по достоинству оценили новую работу Михаила Галустяна и выразили уверенность, что скоро задорная песня станет настоящим хитом.
"Наконец-то что-то весёое и летнее. Так держать, зашло на ура!", "Специально буду бомбить песню в форточку на всю громкость", "Новый хит для набережной Сочи!", – пишут комментаторы.
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