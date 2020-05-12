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"Райская птичка": жена Галустяна показала идеальную фигуру в купальнике

Михаил Галустян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Михаила Галустяна предпочитает оставаться в тени. Она редко выкладывает снимки в "Инстаграм". Однако недавно девушка все же решила порадовать подписчиков жарким фото.
прочитано 388 раз

На инстаграм-аккаунт Михаила Галустяна подписаны почти 12 миллионов человек, что делает шоумена одной из популярных личностей среди пользователей Сети. А вот на страничку его супруги Виктории заходят гораздо реже, потому что она не привыкла делиться с поклонниками моментами из жизни.

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Однако недавняя публикация жены бывшего кавээнщика произвела фурор. Виктория выложила снимок, где она сидит на пляже, демонстрируя идеальную фигуру в закрытом черном купальнике. Также девушка решила рассказать об отношениях с супругом. "Видеть меня на пляже мужу нравится больше, чем на кухне. А вкусно поесть он любит. Поэтому пока он смотрел на меня, приготовила уху прям на берегу", – разоткровенничалась она с подписчиками.

Пользователи Сети восхитились прекрасными формами Виктории. В комментариях они оставили огромное количество комплиментов в ее адрес. "Как я рада видеть твою активность в "Инстаграм", "Какая же вы красотка", "Райская птичка", "Выглядишь шикарно", – написали фолловеры.

Напомним, Михаил и Виктория поженились 13 лет назад. У супругов есть две дочери – девятилетняя Эстелла и восьмилетняя Элина.

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Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan)

Автор: 12 мая 2020, 19:01 Источник: Instagram

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