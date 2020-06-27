"Учатся летать": Киркоров показал на видео тренировку детей

"Так рад времени, которое подарил нам мир", – признался Филипп Киркоров. По его словам, возникшая в мире ситуация, когда границы оказались закрыты, а многие возможности оказались недоступны, подтолкнули к изучению и поиску всего нового.
Судя по всему, в это число вошли и уроки верховой езды, которыми увлеклись дети певца. Видео с тренировки опубликовал сам Филипп Киркоров. "Учатся летать! Счастлив быть в эти мгновения рядом с ними", – признался он. Судя по ролику, сами дети также были в восторге от происходящего. Получили удовольствие и поклонники певца, которые окунулись в трогательную атмосферу семьи короля поп-сцены.
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