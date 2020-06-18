"При чем тут я?": втянутый в скандал с десантниками Киркоров взорвался

Скандал, разразившийся после публикации видео с Филиппом Киркоровым в роли десантника, набирает обороты. По некоторым данным, артист стал получать угрозы от неизвестных. Певец прокомментировал эти сообщения.

Несколько дней назад в Сети появился юмористический ролик, где Филипп Киркоров предстает в роли десантника. Он звонит бывшему сослуживцу, чтобы вспомнить былые времена, когда они вместе мылись в бане и спали в одной кровати.

Видеозапись раскритиковал бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он назвал скетч отвратительным и потребовал от Киркорова публичных извинений. Позже некоторые СМИ сообщили о том, что десантники шлют угрозы звезде.

Певец отреагировал на нападки военных. По его словам, замечания лучше направить создателям ролика. Если режиссер и команда посчитают нужным, то удалят видео. "Претензии не ко мне. При чем тут я?" – взорвался исполнитель.

Киркоров отметил, что это была пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя. Певец хотел показать, что роль бойца ему не подходит. Только люди без чувства юмора могли посчитать скетч оскорбительным, подчеркнул он в интервью для телеканала "360". Артист добавил, что не получал никаких угроз в свой адрес.

Сейчас Филипп Киркоров находится дома с детьми. Семья соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу. Певец отметил, что не читает новости, и все свободное время посвящает воспитанию наследников.