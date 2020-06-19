"Как быстро растут детки": дочь Кудрявцевой очаровала звезд шоу-бизнеса (видео)

У ведущей шоу "Секрет на миллион" двое детей – сын Жан и дочь Мария. Старший наследник уже обзавелся своей семьей, а младшей совсем скоро исполнится два года.
Новую видеозапись с участием дочери Кудрявцева разместила в социальной сети "Инстаграм". В ролике девочка поливает цветы возле дома. "Как же быстро растут детки", – сказала телеведущая.
В комментариях к ролику отметились певица Катя Лель, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Тина Канделаки, актриса Анна Семенович и другие. Они очарованы трудолюбием малышки.
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Напомним, что в начале июня Лера Кудрявцева оказалась в центре скандала. В личном микроблоге звезда прорекламировала черную икру. Многие осудили телеведущую, отметив, что такой продукт не по карману обычным гражданам.
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