Оставшийся без работы Басков снизошел до рекламы презервативов (видео)

Певец снял видео на свой новый хит "Зараза!", ставший популярным еще до карантина. Ролик исполнитель сделал в виде мультфильма, поскольку у него не было возможности провести реальные съемки. В нем все персонажи предстают в образах насекомых. Однако Николай Басков переборщил с желанием окупить видео с помощью рекламы, сообщает "Экспресс газета".
В итоге у музыканта получилось какое-то промо презервативов, службы доставки и недорогих магазинов обуви и аксессуаров. Поклонники посчитали, что слишком навязчивые вставки брендов испортили клип.
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