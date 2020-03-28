"Забери сердце": любовник посвятил Бузовой нежную песню (видео)

Давид Манукян посвятил песню Ольге Бузовой и снял ее в клипе "Малая". Так, в творчестве блогер выразил свои теплые чувства к возлюбленной.



В ролике влюбленные демонстрируют друг к другу страсть, а исполнитель не перестает повторять, обращаясь к Оле, чтобы та забрала его сердце. Ольга Бузова же хвастается в видео роскошным кольцом. Клип появился на ютуб-канале блогера.

"Эта песня для любимой!", – подписал ролик избранник Ольги Бузовой. Отметим, Давид Манукян не раз признавался, что готов попрощаться с холостяцкой жизнью. Верные поклонники надеются, что скоро поющая ведущая выйдет замуж и, наконец, обретет счастье в браке с любимым мужчиной.