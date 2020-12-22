Корчевников обнародовал кадры ожесточенной драки

Борис опубликовал архивное видео, на котором он участвует в поединке. Многие подписчики даже не подозревали, что в университетские годы их кумир серьезно занимался самбо. Кадры датированы декабрем 1998 года. "Чемпионат МГУ по самбо. 98-й год. После него дали разряд", – подписал пост ведущий.
На записи видно, как Борис Корчевников в костюме голубого цвета крепко держит соперника, пытающегося скинуть его с себя. Звезда одерживает победу и садится на конкурента верхом.
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