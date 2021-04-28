Умер летавший к Луне астронавт Майкл Коллинз

В возрасте 90 лет ушел из жизни американский астронавт Майкл Коллинз, передает телеканал "360". Именно он пилотировал модуль, из которого на поверхность Луны 20 июля 1969 года высадились Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин. Сообщается, что на протяжении долгого времени Майкл Коллинз боролся с раком. В последние часы своей жизни он был окружен семьей.
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