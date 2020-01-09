Собаки оказались спасением от опасных психических заболеваний

Ученые медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса обнаружили связь между людьми и их четвероногими друзьями. Как оказалось, особенно полезно контактировать с собаками маленьким детям.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие несколько сотен пациентов с шизофренией и биполярным расстройством психики. В результате они пришли к выводу, что малыши, которые до 13 лет общались со своими собаками, реже заболевали шизофренией и во взрослом возрасте, сообщает "Царьград".
Природа этой взаимосвязи до конца не установлена. Тем не менее, эксперты предполагают, что все дело в содержащихся в биоме собак особых бактериях. Также следует принять во внимание, что собаки всегда являются источниками положительных эмоций.
Конечно, стоит помнить, что домашние питомцы – это серьезная ответственность. Беря в свой дом животное, нужно трезво оценивать свои возможности. Сможете ли вы его содержать, уделять ему время и заботиться о нем? Если да, то смело впускайте в свою жизнь преданного друга!
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