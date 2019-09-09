Apple обвинили в эксплуатации китайцев

В Китае американского гиганта Apple обвинили в нарушении трудового законодательства. По данным неправительственной организация China Labor Watch (CLW), корпорация могла использовать труд временных работников, но только, если их доля не превышает 10%. У Apple же она превысила 50%, передает телеканал "360".
Таким образом, американцы сэкономили на отпусках и больничных сотрудников, поскольку временные работники не претендуют на получение социальных выплат. В компании категорически опровергли нарушение закона, но признали, что выявлен "ряд недочетов".
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