Колонна НЛО терроризирует российскую глубинку

В соцсети "ВКонтакте" обсуждают необычное явление, произошедшее в городе Ельце Липецкой области. Там местные жители увидели "стаю" неопознанных летающих объектов.

Очевидец поделился впечатлением от загадочного инцидента в сообществе "Елец. Новости города". "Кто из вас был свидетелем странного астрономического явления в ночь с субботы на воскресенье, примерно по времени – полдвенадцатого? Я видел пролет целой "стаи" светящихся точек с северо-запада на юго-восток практически через зенит", – пишет пользователь.

"На китайские фонарики не похож – обычного белого цвета, как звезды, не мерцающие... Прошли очень быстро огромной группировкой, как стая птиц, и некоторые более крупные еще после летели одиночно вслед им", – сообщает свидетель явления. Новость тут же принялись обсуждать местные жители.

В основном, пользователи с юмором отнеслись к известию. "Пить меньше надо", "Ведьмы на шабаш полетели", "Рептилоиды на дозаправку прилетали)))", – пишут скептики. Другие нашли явлению разумное объяснение: "Август – время метеоров в наших широтах", "Сейчас новая фишка – на свадьбе запускают светящиеся воздушные шары) так что не накручивайте".

Однако были и те, кто тоже видел колонну НЛО. "Я тоже видела эти огоньки, но на шарики они были мало похожи", "Каждый день видим с подругами (часов в 10-12 ночи), пролетают, и потом угасают", – делятся очевидцы.

Отметим, это не первый случай явления НЛО жителям Ельца. Похожий инцидент произошел и в июле 2016 года. Свидетель снял летящий объект на камеру.