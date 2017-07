"Секретная" функция iPhone вызвала скандал в Сети

Пользователи социальных сетей начали бурно обсуждать "секретную" функцию в iPhone. Некоторые из них только недавно заметили, что иконка часов на рабочем столе не только двигается, но и показывает текущее время.

"Я пользуюсь iPhone уже пять лет, я только сейчас заметил, что стрелки на иконке двигаются. Мой мир никогда не станет прежним", – удивился журналист Скотт Уилер. "СТРЕЛКИ НА ИКОНКЕ ЧАСОВ ДВИГАЮТСЯ!!!!!! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ УМЕРЕТЬ!" – с юмором отметил пользователь Twitter beautiful slug‏.

Only just noticed that the clock, on the iPhone clock app icon, actually tells the correct time and the hands move pic.twitter.com/Zg1et3Vl5D — ed (@edmessenger28) 2 июня 2017 г.

Наиболее часто подобные посты начали появляться после очередного обновления операционной системы iOS. Многие предположили, что "секретная" функция появилась именно после перепрошивки устройства. "Как давно стрелки на иконке двигаются? С последнего обновления? Или это было всегда?" – написала Katie Parra.

Did everyone know the hands on this clock move? Or do they not move & i'm hallucinating it? #iphone pic.twitter.com/EfM7499KrJ — ☀️Bizzy (@kickdrumheart) 23 января 2014 г.

В то же время многие владельцы iPhone отметили, что на самом деле маленькие часы всегда показывали текущее время. "Как вообще люди могут не знать, что стрелки на иконке двигаются?" – удивился пользователь Danny Wood‏.

THAT MOMENT WHEN YOU REALISE THAT THE HANDS ON YOUR CLOCK ICON ON YOUR IPHONE ACTUALLY MOVE. — Jesse Peperkoorn (@EllaDreamsx) 13 января 2014 г.

Примечательно, что посты удивленных пользователей iPhone появляются уже долгое время. В результате исследования контента социальных сетей корреспонденты Dni.Ru выяснили, что "секретная" функция была в iPhone еще в 2013 году.