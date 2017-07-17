Астрономы поймали загадочные сигналы от звезды около Солнца
Астрономы не готовы утверждать, что пойманные ними сигналы однозначно имеют искусственное происхождение. Но, как говорят звездочеты, наблюдение велось в течение десяти минут и пойманный в это время радиосигнал отличался не только от тех, что обычно испускают звёзды, но и от сигналов, которые ранее удавалось поймать от звезды Росс 128. От Земли звезда находится на расстоянии в 11 световых лет, указывает издание Business Insider.
"Сигналы, вероятно, слишком слабы для других радиотелескопов, а крупнейший в мире телескоп FAST пока находится под калибровкой", – посетовал астробиолог из Университета Пуэрто-Рико Абель Мендес. По этой причине утверждать, что пойманный сигнал имеет однозначно разумное происхождение, эксперты не могут.
В настоящее время идет проверка записанного радиосигнала. Есть вероятность, что астрономы поймали голос какой-нибудь другой звезды или искусственного спутника Земли. В настоящее время утверждать что-то однозначное ученые не готовы. Конечно, сигнал может исходить от источника, созданного представителями внеземных цивилизаций. Но сейчас в приоритете более правдоподобные гипотезы.
"Велика вероятность, что пойманные сигналы являются наземным вмешательством в работу телескопа. Это действительно всегда так", – считает участник проекта по поиску внеземного разума SETI Сет Шостак.
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