Астрономы поймали загадочные сигналы от звезды около Солнца

Сотрудники пуэрториканской обсерватории Аресибо поймали странные радиосигналы, похожие на осмысленное послание внеземного разума. Предположительно сообщение было отправлено 11 лет назад.

Астрономы не готовы утверждать, что пойманные ними сигналы однозначно имеют искусственное происхождение. Но, как говорят звездочеты, наблюдение велось в течение десяти минут и пойманный в это время радиосигнал отличался не только от тех, что обычно испускают звёзды, но и от сигналов, которые ранее удавалось поймать от звезды Росс 128. От Земли звезда находится на расстоянии в 11 световых лет, указывает издание Business Insider.

"Сигналы, вероятно, слишком слабы для других радиотелескопов, а крупнейший в мире телескоп FAST пока находится под калибровкой", – посетовал астробиолог из Университета Пуэрто-Рико Абель Мендес. По этой причине утверждать, что пойманный сигнал имеет однозначно разумное происхождение, эксперты не могут.

В настоящее время идет проверка записанного радиосигнала. Есть вероятность, что астрономы поймали голос какой-нибудь другой звезды или искусственного спутника Земли. В настоящее время утверждать что-то однозначное ученые не готовы. Конечно, сигнал может исходить от источника, созданного представителями внеземных цивилизаций. Но сейчас в приоритете более правдоподобные гипотезы.

"Велика вероятность, что пойманные сигналы являются наземным вмешательством в работу телескопа. Это действительно всегда так", – считает участник проекта по поиску внеземного разума SETI Сет Шостак.