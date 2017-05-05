Сколько осталось человечеству по Хокингу

Знаменитый физик Стивен Хокинг уже неоднократно говорил, что человечеству необходимо колонизировать другую планету. Теперь же ученый заявил, что на Земле людям осталось жить всего сто лет.

По словам Хокинга, если человечество не найдет новое место для жизни, то может вымереть, передает Time. Физик считает, что со временем количество факторов, угрожающих людям, будет только увеличиваться. К ним ученый относит падение астероидов, эпидемии, а также постоянный рост численности населения.

"Наша собственная планета становится все более нестабильной", – заявил он. Физик считает, что человечество может спастись только в том случае, если расселится по планетам и спутникам Солнечной системы, а затем и по более отдаленным участкам космоса. Идеи ученого изложены в документальном фильме "Стивен Хокинг: Экспедиция "Новая Земля", который выйдет на экраны в ближайшие месяцы.

Физик уже заявлял, что человечеству необходимо покинуть Землю, чтобы избежать неминуемой гибели. В том числе при нападении инопланетян.

По его мнению, землянам не следует спешить устанавливать контакт с представителями иных цивилизаций, поскольку они представляют смертельную опасность. В случае гипотетической встречи людей ждет судьба индейцев, истребленных более развитыми европейцами.