Ученые на практике доказали возможность размножения в космосе

Несмотря на радиацию, уровень которой в сотню раз выше земной, работающие на МКС исследователи отчитались об успехе своего эксперимента. Доказано, что пребывание в космосе не помеха продолжению рода.

В эксперименте был использован биологический материал, который в течение года кружил по орбите на МКС. Японским ученым в итоге удалось вырастить мышат, зачатых с помощью побывавшей в космосе замороженной спермы, – сообщает РИА ФАН.

По мнению Саяки Вакаямы из университета Яманаши, в будущем, с освоением космического пространства и соответственно увеличением времени пребывания в космосе, человечеству понадобятся технологии, позволяющие длительное время сохранять замороженную сперму. Это невзирая на радиацию, уровень которой на МКС выше земного в сто раз.

Исследователи отмечают, что радиация может повредить ДНК сперматозоидов, но никак не влияет на их жизнеспособность. Это значит, что длительное пребывание в космосе не является помехой для продолжения рода.

По словам ученых, замороженный биологический материал можно успешно применять для поддержания не только мышиной, но и человеческой популяции в космосе. А это значит, что преодолен еще один барьер на пути к освоению человечеством соседних и даже далеких планет.