Юбилейный фестиваль "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли страны

В Благовещенске завершил работу 20-й Российский фестиваль кино и театра "Амурская осень". Он проводится при поддержке Министерства культуры России, Министерства иностранных дел России, правительства Амурской области и администрации г. Благовещенска, Российского Фонда культуры и Президентского Фонда культурных инициатив. Созданный Сергеем Новожиловым форум считается одним из самых престижных и авторитетных в стране, поскольку собирает все сливки театра и кино.

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