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Среда 27 сентября

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Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках

Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках
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Популярный режиссер раскрыл подробности сюжета пьесы.

Юрий Грымов уже более пяти лет является художественным руководителем театра "Модерн". Он успел запомниться зрителю, как режиссер с поистине необычными спектаклями. Еще не все успели отойти от прошлой невероятной постановки "Масквичи", как сценарист рассказал о выпуске еще одного шедевра.

Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках. Пьесу написала коллега по театру Надежда Селиванова, опираясь на записи заключенных и другие исторические источники. Как только зритель заходит в зал, он видит на сцене скамью подсудимых Нюрнбергского процесса, на которой сидят семь сообщников фюрера. По очереди им дают слово, а после отправляют в замок Шпандау, из которого выйти суждено будет не всем.

"Цветы нам не нужны" показывает жизнь заключенных на длительный срок нацистов. Зритель вместе с ними проживает все это тяжелое время. Все события, происходящие тогда в мире, доходит до них обрывочными сообщениями по радио. А также по сюжету, как пишет gazetametro.ru, к ним приходит призрак Гитлера, который то зло ехидничает: "Я всегда буду здесь", то перевоплощается в главного героя "Великого диктатора".

27 сентября 2023, 06:15
Юрий Грымов. Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
gazetametro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Юрий Грымов заставил актеров обнажиться

Виктор Потапешкин.
Виктория Лукина
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Екатерина Грецова
Игорь Яцко
Любовь Новак
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