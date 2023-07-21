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Четверг 20 июля

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"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра

"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра
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Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова раскрыла личную жизнь.

Однако представила она ее в совершенно неожиданном ракурсе. Поклонники ждали от актрисы признаний о кавалерах и романтических свиданиях, а получили в итоге интимные новости о работе на сцене. Как призналась сама Юлия Михалкова, театр — это "страсть и любовь" ее жизни.

Покинув коллектив шоу "Уральские пельмени", роковая брюнетка не забросила профессиональное мастерство. Сейчас она участвует в спектаклях и даже гастролирует с труппой по стране. Новое видео в своем блоге "Гражданка-горожанка" Юлия Михалкова посвятила любимому делу. Ее сняли в закулисье театра, а также у стен учреждения культуры.

"Театр — это удивительное место. Здесь рождаются великие истории, здесь искусство бьет ключом, эмоции зрителей не утихают в зале. Но самое главное в театре — это столовая, буфет. Вот откуда начинается театр для актера. Кто творит на голодный желудок? Шучу, друзья! Для актера театр, конечно же, начинается с гримерной. Но до гримерной еще надо дойти, а для начала поздороваться, обняться с друзьями", — объяснила Юлия Михалкова.

Знаменитость показала, как делает артикуляционную гимнастику перед выходом на сцену, чтобы у персонажа был другой голос. Кроме того, перед камерой актриса представила содержимое театральной косметички. Для работы у звезды шоу "Уральские пельмени" есть специальный набор декоративных средств, которыми в обычной жизни она не пользуется.

"Всех персонажей я беру из своего окружения. Наблюдаю за людьми, перенимаю физику. Потом уже от физики идет характер. И очень важен для меня костюм персонажа, поэтому его тоже очень тщательно подбираю", — поделилась Юлия Михалкова.

Артистка испытывает особенные чувства по завершении спектакля, когда выходит на поклон. Она ощущает спокойствие и наполненность. Звезда шоу "Уральские пельмени" уверена, что актер обменивается с публикой некой энергией. "И очень хороший зритель у нас", — отметила Юлия Михалкова.

21 июля 2023, 01:01
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ютуб-канал Юлии Михалковой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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