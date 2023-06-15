Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого

Актриса Юлия Михалкова, прославившаяся благодаря шоу "Уральские пельмени", агитирует народ к решительным действиям.

Юлия Михалкова активно ведет свой телеграм-канал, где делится своими фотографиями и умными мыслями, которые ее посещают, судя по публикациям, часто. Например, недавно бывшая участница шоу "Уральские пельмени" выступила с важным заявлением, напомнив подписчикам о важности доброты.

Михалкова призналась, что доброта дает ей силы помогать другим людям, а также радоваться их успехам. Также это качество учит ее состраданию к чужим бедам. Также доброта, по словам актрисы, вдохновляет ее на совершение благих поступков, заряжает энергией для принесения пользы окружающим.

Юлия поблагодарила тех, кто занимается благотворительностью, отдает свои средства нуждающимся, помогает иными способами. "Призываю каждого: не стесняйтесь проявлять доброту каждый день. Помогайте, сопереживайте, действуйте", – написала 39-летняя знаменитость.

Она убеждена, что лишь таким образом люди смогут построить прекрасный мир, в котором добро всегда побеждает не только зло, но и уныние, а также лень и безразличие.

Ранее Юлия Михалкова пожаловалась на жизнь "городского космонавта". Она рассказала, что долгое время перемешалась по мегаполису по маршруту: дом – лифт – парковка – машина – парковка – лифт – место встречи. Подробнее об этом писали "Дни.ру".