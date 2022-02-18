"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой

Евгений Плющенко рассказал, что причиной провала Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине стал вовсе не скандал.

Вся Россия отходит от шока после драматических событий, развернувшихся на льду Олимпиады-2022 в Пекине. Любимица миллионов россиян Камила Валиева несколько раз упала во время проката и не взошла на пьедестал, уступив золото Анне Щербаковой, серебро Александре Трусовой, а бронзу японке Каори Сакамото. Многие уверены, что Валиева падала специально, чтобы позволить коллегам россиянкам занять призовые места, ведь МОК пригрозил всем фигуристам не проводить церемонию награждения, если Валиева займет хоть одно место из первой тройки. Так и вышло. Камила стала четвертой.

После ее выступления рыдала вся Россия, а тренер Татьяна Тарасова заявила, что девочку в прямом смысле "убили" бесконечной травлей и давлением из-за допинг-скандала.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не стал так сильно драматизировать итоги выступления. Он нашел в этом плюсы, сделав ставки на спорт. И обогатился. Он выиграл несколько миллионов рублей. Фигурист заявил, что предвидел итоги выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Плющенко считает, что 15-летняя Камила Валиева слишком мала для Олимпиады, мол, рано ей еще. И скандал с допингом здесь ни при чем. Он добавил, что сам был в ее шкуре, когда прилетел на соревнования в Солт-Лейк-Сити.