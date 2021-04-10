"Было очень страшно": Александра Трусова рассказала об охватившей ее фобии

16-летняя российская спортсменка, на счету которой уже множество заслуженных наград, рассказала, что очень боится летать. Девушка призналась, что впервые этот страх возник, когда она услышала об авиакатастрофе, в которой среди других пассажиров разбилась маленькая девочка. После этого Александра Трусова почувствовала симптомы аэрофобии, которые еще больше развились в результате собственного неудачного опыта фигуристки.
Спортсменка вспомнила, как летела из Австралии и ее самолет попал в воздушную яму. Многие пассажиры тогда стояли из-за долгого перелета, а потом упали и не могли подняться и сесть в свои кресла. Саше тогда было очень страшно.
Тем не менее, Трусовой регулярно приходится преодолевать это страх, так как соревнования, в которых она участвует, проходят в разных частях света. В беседе с Тиной Канделаки на радио "Комсомольская правда" спортсменка рассказала, что ее перелеты усложняются еще тем, что летает она обычно не одна. У фигуристки много домашних питомцев, которых часто приходится брать с собой. Саша сама проверяет наличие всех документов и справок, так как ее родители настаивают на том, чтобы девушка брала на себя ответственность за своих собак.
Напомним, что Александра Трусова выступает в одиночном фигурном катании и совсем недавно она одержала очередную победу: девушка стала бронзовым призером в чемпионате мира 2021 года.
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