"Это гадко, фу!": переделанного в женщину Ягудина смешали с грязью

Спортсмен обладает самоиронией и не упускает случая поднять своим поклонникам настроение. Но на сей раз он переборщил – во всяком случае, так посчитали некоторые пользователи Сети.
Алексей Ягудин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте забавный коллаж. Он поделился результатами игры, во время которой было предложено показать, как должна выглядеть Примадонна. Примечательно, что фото певицы игра отклонила, а когда фигурист добавил свой снимок в парике — с длинными светлыми волосами, игра его одобрила.
Многие фолловеры звезды льда по достоинству оценили его юмор. Однако нашлись и те, кого шокировал поступок Алексея Ягудина. Так, одна из подписчиц обрушилась на него с гневной отповедью, отметив, что спортсмен заигрался. "Если бы в камерном, узком кругу, ладно, уместны такие шутки, но на миллионную толпу, – это гадко, фу!", – высказалась россиянка.
Отметим, что Алексей Ягудин и его жена Татьяна Тотьмянина терпеть не могут, когда им приходится сталкиваться с хамством в соцсетях. Ранее фигурист говорил о том, что в подобных ситуациях у него жесткая позиция, и хамство никому он спускать не намерен.
Особенно жестко Алексей Ягудин реагирует на нападки хейтеров в адрес своих близких – например, супруги. Так, недавно один из недоброжелателей в соцсети оскорбил фигуристку. Спортсмен осадил хама и заблокировал.