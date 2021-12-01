Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру

В своем инстаграм-аккаунте звезда льда поделилась кокетливым кадром. 19-летняя Алина Загитова сделала селфи у зеркала. Фигуристка сняла себя перед съемками очередного выпуска шоу "Ледниковый период" Первого канала, ведущей которого является.
На сей раз сотрудники проекта создали ей дерзкий образ. Наряд спортсменки состоит из топа с глубоким декольте, а также блестящего жакета и коротких шортиков. Одежда оголила длинные ноги и грудь Алины Загитовой.
Отметим, что звезда льда совмещает учебу в одном из московских вузов с работой телеведущей. Отметим, что раньше контент фигуристки в соцсетях состоял из фото видео с тренировок и соревнований, сейчас же ее спортивная карьера на паузе.
Напомним, ранее Алина Загитова делилась кадрами с премии "Женщина года", на которой произвела фурор. Знаменитость засыпали комплиментами. Также поклонники спросили фигуристку, когда она вернется на лед. Этот вопрос пока остался без ответа.
Как писали "Дни.ру", недавно спортсменка оказалась в центре скандала. Ей не понравилось, что один из репортеров на хоккейном матче сфотографировал ее. Тогда Алина Загитова грубо потребовала удалить снимки, пригрозив своими связями.