Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта

Петр Ян продемонстрировал удар и "нокаутировал" шоумена. Позднее боец опубликовал часть записи эфира в "Инстаграм" и в описании поста бросил вызов ирландскому бойцу Конору Макгрегору. "Ты следующий", – заявил он.
Отметим, 12 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ян победил бразильца Жозе Алду техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец никогда не проигрывал в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.
Петр Ян родился в 1993 году в деревне Назаровского района Красноярского края. Фамилию Ян получил от деда, китайца по национальности. В начале 2000-ых годов семья переехала в заполярный город Дудинка. В 12 лет будущий спортсмен начал заниматься боксом.
В 14 лет Петр Ян зарабатывал тем, что разгружал баржи на Енисее. Во время работы познакомился с Константином Маньковым, который предложил его будущему тренеру Петра, Юрию Владимировичу Демченко. В сентябре 2018 года боец переехал вместе с семьей в Екатеринбург, чтобы выступать за клуб "Архангел Михаил".
Напомним, летом Иван Ургант в беседе с журналистами сообщил, что уже давно не видел старшую дочь. 19-летняя Эрика Куталия много лет живет в США, поэтому приезжает только на каникулы. Она является наследницей супруги телеведущего. У звездного отчима прекрасные отношения с падчерицей. В браке с Натальей Кикнадзе шоумен воспитывает четверых детей – двоих приемных и двоих общих.
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