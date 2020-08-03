Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России

Редакция японского журнала Menjoy назвала пять самых красивых россиянок. Издание дало объяснение их приятной внешности.

По мнению автора издания, россиянки очень красивые, потому что у них белая кожа. Кроме того, им не дает стареть мороз, который бывает зимой в большинстве регионов России. Правда, некоторые женщины, представленные в рейтинге, уже давно переехали в другие страны, поэтому такое объяснение весьма сомнительно.

Так, в пятерку самых красивых россиянок ожидаемо вошли Ирина Шейк и Мария Шарапова. Последняя, напомним, в этом году завершила свою профессиональную карьеру и теперь планирует заняться чем-то новым.

В рейтинге также оказались звезда фигурного катания Алина Загитова и двухкратная чемпионка России Анна Щербакова. Внешность последней издание назвало кукольной. "Русская красавица, об очаровании которой я не могу перестать думать", – пишет автор журнала.

Впечатлила своей красотой и Наталья Водянова. У супермодели типичная для славян внешность – голубые глаза и светлые волосы. "Невинное детское лицо привлекло весь мир", – отмечает издание.

Вероятно, журнал просто перечислил россиянок, которые известны всему миру. Не секрет, что в России очень много красивых женщин и выбрать среди них самую самую сложно.