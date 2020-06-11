"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились

Фигуристка отметила, что если ее коллега все же найдет цель, то это прекрасно. При этом Кавагути добавила, что с другой стороны, "уход в 17 лет – шанс начать вторую жизнь".
"В принципе, что ей еще надо? У нее все есть. Все достигнуто", – заявила спортсменка. Юко Кавагути также рассказала, что Алина Загитова очень популярна в Японии.
Напомним, Алина Загитова в прошлом году объявила о приостановке карьеры. Но позже стало известно, что фигуристка вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Как писали "Дни.ру", спортсменка решила переориентироваться на выступления в ледовых шоу и неплохо на этом зарабатывала. Но коронавирус внес коррективы в жизнь звезды льда. Массовые мероприятия под запретом, и Алине Загитовой негде поражать народ своим мастерством.
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