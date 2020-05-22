"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой

В этом году 18-летняя фигуристка Алина Загитова заканчивает школу и будет готовиться к поступлению в университет. Однако перед этим ей нужно будет сдать Единый государственный экзамен, который проводится в российских школах уже 12 лет.
В эфире Первого канала прославленная спортсменка рассказала, как готовится к финальному испытанию. Она отметила, что в 2020 году школьники очень переживают перед сдачей ЕГЭ, потому что сроки были перенесены. Кроме того, очевидно, процесс будет происходить при соблюдении всех мер предосторожности.
"Это очень волнительное событие", – цитирует Алину RT.
Загитова советует всем школьникам успешно справиться с напряжением и, как в спорте, идти к своей цели, несмотря ни на что.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил расписание ЕГЭ, который пройдет в этом году. Так, 29 июня состоятся испытания по географии, литературе и информатике. 2 и 3 июля школьники будут сдавать русский язык, а 6-го – математику. Остальные экзамены назначены на более поздние даты.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Привет коллегам
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Вы верите статистике по коронавирусу?