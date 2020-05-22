"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой

В этом году сроки Единого государственного экзамена перенесены из-за пандемии коронавируса. Школьники испытывают дополнительный стресс перед заключительным испытанием.

В этом году 18-летняя фигуристка Алина Загитова заканчивает школу и будет готовиться к поступлению в университет. Однако перед этим ей нужно будет сдать Единый государственный экзамен, который проводится в российских школах уже 12 лет.

В эфире Первого канала прославленная спортсменка рассказала, как готовится к финальному испытанию. Она отметила, что в 2020 году школьники очень переживают перед сдачей ЕГЭ, потому что сроки были перенесены. Кроме того, очевидно, процесс будет происходить при соблюдении всех мер предосторожности.

"Это очень волнительное событие", – цитирует Алину RT.

Загитова советует всем школьникам успешно справиться с напряжением и, как в спорте, идти к своей цели, несмотря ни на что.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил расписание ЕГЭ, который пройдет в этом году. Так, 29 июня состоятся испытания по географии, литературе и информатике. 2 и 3 июля школьники будут сдавать русский язык, а 6-го – математику. Остальные экзамены назначены на более поздние даты.