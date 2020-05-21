Олимпийская чемпионка Загитова сообщила о новом достижении

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила поклонникам радостное известие. 18-летняя спортсменка получила водительское удостоверение.
В "Инстаграм" девушка опубликовала фотографию документа. "Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением", – цитирует фигуристку Пятый канал.
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