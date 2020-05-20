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"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов

Татьяна Тарасова. Фото: FTP/www.globallookpress.com
Татьяна Тарасова известна своими резкими высказываниями. Она никогда не выбирает выражения и порой может даже обидеть оппонента. На этот раз тренер нелестно высказалась насчет творения российского кинематографа.
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Несколько лет назад состоялась премьера фильма "Лед", который рассказывает о звездах фигурного катания и их пути к славе. Россияне по достоинству оценили киноленту, в прокате она собрала полтора миллиарда рублей. Вторая часть полюбившейся истории не заставила себя долго ждать.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Несмотря на то, что фильм "Лед" многим очень понравился, Татьяна Тарасова его раскритиковала. Тренер уверена – кинолента не заслуживает такого внимания. Она считает сюжет первой и второй частей примитивным. Кроме того, показанная история не имеет ничего общего с миром фигурного катания, отметила Тарасова.

Татьяна Анатольевна не смогла досмотреть киноленту, потому что ей было скучно наблюдать за происходящим на экране. Она также сомневается, что Мария Аронова ориентировалась на нее, играя свою роль.

"Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность", – резко высказалась Тарасова.

Тренер считает, что создатели фильма таким образом лишь хотят обогатиться, снимая кино о популярном нынче фигурном катании. Татьяна Анатольевна заметила – в последнее время соревнования этого виде спорта начали показывать федеральные каналы. Это говорит о том, что людям нужны зрелища и эмоции.

Автор: 20 мая 2020, 11:39 Источник: YouTube-канал nostalgia

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