Оскандалившаяся Тарасова обратилась к больной Навке

На днях стало известно, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков госпитализированы с коронавирусом. К больной фигуристке обратилась тренер Татьяна Тарасова.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков были вынуждены лечь в больницу, чтобы обезопасить своих близких. В недавнем выступлении спортсменка предположила, что заразу подхватил муж: несмотря на пандемию и режим самоизоляции, Дмитрий Песков продолжал работать.

За фигуристку и ее супруга переживают друзья и родные. Не осталась в стороне и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В программе "Ты не поверишь!" на НТВ женщина обратилась к инфицированной Навке.

"Танюшечка, не болей, выздоравливай, слушайся врачей. У нас же характер с тобой такой непокорный, но ты сейчас врачей все же слушайся. Не спеши, не вставай, не бегай! Передай привет своему прекрасному мужу", – пожелала Тарасова.

Навка идет на поправку. Она сообщила, что у нее уже снизилась температура, да и кашля нет. Спортсменка рада, что не пришлось принимать антибиотики. "Говорят, что женщины переносят этот вирус легче. Видимо, так оно и есть. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи", – призналась фигуристка.

Отметим, что Татьяна Тарасова попала в скандал. По слухам, много лет прославленный тренер конфликтует с легендарной фигуристкой Ириной Родниной. Вот и на сей раз две богини льда обменялись колкостями, которые активно обсуждают в СМИ.

Татьяна Тарасова бурно отреагировала на пассаж Ирины Родниной, когда та отметила, что у тренера "что-то с мозгами слетело". Тарасова в ответ назвала Роднину "дурой законченной".

По мнению спортивных журналистов, Ирина Роднина до сих пор жалуется на сложный характер Татьяны Тарасовой. В свою очередь та считает, что сделала фигуристку великой, после чего получила критику в свой адрес.