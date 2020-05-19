Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Гороскоп "Дом-2"

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Вторник
19 мая
Лента новостей
16:05
Utair отказывается возвращать деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы
16:05
Восьмикратный олимпийский чемпион стал отцом
16:02
"Я хамов никогда не терпела": молодая жена отказалась стоять у плиты ради Петросяна
15:48
"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
15:47
Звезды сериала "Сваты" высказались о возобновлении съемок нового сезона
15:35
В России обнаружена гигантская пирамида
15:34
В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски
15:18
Нахалки обворовали Татьяну Васильеву во время теста на коронавирус
15:12
Умерла переводчица Толкина и Киплинга
15:06
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
15:03
"Мне нравится крепкая мужская дружба": звезда "Евровидения" откровенно о гей-проституции
15:01
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
14:54
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
14:52
Под Москвой мужчина в пьяном угаре убил знакомого
14:50
Звезда "Полицейского с Рублевки" оскандалилась из-за наркотиков
14:45
На Урале поймали вскрывавших банкоматы воров
14:35
Дерзкий вид Канделаки стал сенсацией
14:31
Москвичей предупредили о проливном дожде
14:21
Жуткий диагноз: врачи дали звезде "Аншлага" полтора года жизни
14:20
Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита
14:13
Шнуров разбил бутылку о голову известного артиста
14:01
"Сейчас Бузова перекрасится в голубой!": Ивлеева шокировала преображением
13:59
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
13:59
Обнародованы неожиданные детали нового сезона сериала "Ведьмак"
13:30
Вышедший из больницы Мишустин готовится к разговору с Путиным
13:28
"Много от нее беды": Цымбалюк-Романовская вышвырнула актеров из театра Джигарханяна
13:26
При каких симптомах болезней сердца нужно вызывать скорую помощь
13:25
"Уходила, выжав все и отымев по полной": новые детали расставания Гагариной с мужем
13:25
Торгующая элитными винами израильтянка: кем на самом деле является новая жена Макаревича
13:21
"Это просто запредельно": Волкова пнула раскрученного Петрова
13:15
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
13:03
Близкий человек рэпера Гуфа скончался из-за наркотиков
12:55
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
12:46
Родившая Лера Кудрявцева показала фото из палаты
12:44
"Надеялся и ждал": спасенный от алкозависимости актер упал в ноги Джигарханяну
12:41
Жена Венцеслава из "Дома-2" пыталась лишить себя жизни
12:33
Семенович вышла на связь после полученной травмы
12:32
Звезда фильма "Сумерки" умерла при загадочных обстоятельствах
12:21
Ни на что не жаловалась: подруга о съедаемой раком Глаголевой
12:12
Появилась информация о романе Максима Фадеева с молодой певицей
11:54
"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала
11:39
Страдающая алкоголизмом звезда сериала "Друзья" пришла в себя после болезненного разрыва
11:36
Полгода не могла сидеть: пластика ягодиц обернулась для модели мучениями
11:33
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
11:12
Как майские праздники повлияли на ситуацию с коронавирусом в России
11:02
Эротические фото финалистки "Холостяка" заметили на сайте стриптиз-клуба
10:59
Экс-муж Арнтгольц дошел до точки из-за невозможности встретиться с ребенком
10:57
Почти 300 тысяч: коронавирус в России дошел до важной отметки
10:54
В Москве две долгожительницы победили коронавирус
10:35
Удар головой и отбитая селезенка: что случилось с Анитой Цой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
Россиянам предложили урезать пенсию
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
Спорт

"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Иностранные специалисты осуждают Этери Тутберидзе за ее методы работы с подопечными. Татьяна Тарасова решила прокомментировать поведение критиков.
прочитано 340 раз

Недавно 15-летняя фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от своего наставника Этери Тутберидзе. Спортсменка предпочла, чтобы в новом сезоне ее тренером был Евгений Плющенко. Такой поворот событий в очередной раз лишь дает повод общественности сомневаться в методах работы Тутберидзе с подопечными.

ПО ТЕМЕ

"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Татьяна Тарасова не стала молчать. Она защитила Этери Тутберидзе, ведь считает ее профессионалом. Тренер не понимает, с какой целью иностранцы, которые понятия не имеют о фигурном катании, дают какие-либо оценки ее коллеге. Тарасова также задалась вопросом, почему Германия или Финляндия не славятся достижениями в данном виде спорта, пишет RT.

"Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается", – дерзко высказалась Татьяна Анатольевна.

Тарасова посоветовала Тутберидзе не обращать внимания на подобные высказывания и идти дальше.

Также Татьяна Анатольевна высказалась по поводу тренерства Евгения Плющенко. Она не считает, что фигурист рано стал наставником для других, поскольку сама обзавелась подопечными в 19 лет.

Автор: 19 мая 2020, 15:01 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
Путин назвал условие для сохранения цивилизации
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа

Шоу-бизнес

"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
Нахалки обворовали Татьяну Васильеву во время теста на коронавирус
"Мне нравится крепкая мужская дружба": звезда "Евровидения" откровенно о гей-проституции
Дерзкий вид Канделаки стал сенсацией

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Герда": Елена Ваенга показала крошечную малышку

Артистка опубликовала личное фото
Шоу-бизнес

Удар головой и отбитая селезенка: что случилось с Анитой Цой

Певица расплакалась от случившегося
Шоу-бизнес

Родители Началовой обязали "сестричку" Исаеву ответить на все неудобные вопросы

Пиарщице пришлось объясняться
Шоу-бизнес

"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала

Телеведущий оправдался за отсутствие традиционной семьи

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+