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Спорт
Трусова ответила на травлю из-за бегства от Тутберидзе

Трусова ответила на травлю из-за бегства от Тутберидзе

Александра Трусова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
15-летняя Александра Трусова удивлена обрушившимися на нее оскорблениями. После ухода к Евгению Плющенко фигуристку заклевали, обвиняя в предательстве своей наставницы.
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По словам спортсменки, смена тренера – ответственный шаг. Она отметила, что только в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов и даже обвинений и оскорблений.

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Сюжеты Фигурное катание

По словам юной фигуристки, в других странах смена тренеров проходит более спокойно. По мнению Александры Трусовой, подобная реакция связана с любовью российских болельщиков к фигурному катанию.

Переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко состоялся 6 мая. Известие вызвало большой резонанс. Некоторые специалисты считают, что олимпийский чемпион переманил юную спортсменку. В ответ Плющенко сообщил, что подобные заявление недопустимы, и на скандалах он не пиарится.

В группе Этери Тутберидзе шаг фигуристки посчитали предательством. Как писали "Дни.ру", вслед за Александрой Трусовой к Евгению Плющенко перешла ее коллега по льду Вероника Жилина. Позже стало известно об уходе от наставницы Егора Рухина.

Александра Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.

Автор: 18 мая 2020, 02:19 Источник: Figureskating-online.com ✓ Надежный источник
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