"Он не святой": Тарасова откровенно о пьяном состоянии Ягудина

Татьяна Тарасова знаменита своим импульсивным характером. Она легко может закрыть рот любому недоброжелателю. На этот раз тренеру пришлось заступаться за Алексея Ягудина.

Недавно в эфире шоу "Пусть говорят" блогер Елена Родина заявила, что в молодости Алексей Ягудин часто употреблял алкогольные напитки. Причем, выпивал фигурист и в компании Марата Башарова, который, как известно, в пьяном состоянии лез с кулаками на своих жен. Родина якобы знает, что Ягудин вместе с актером несколько раз нападали на журналистов и били их бейсбольными битами.

Татьяна Тарасова не смогла слушать такие высказывания. Тренер попросила отстать от олимпийского чемпиона и перестать говорить про него грязные вещи. Татьяна Анатольевна также решила опровергнуть слова Елены. Она уверена, что Алексей никогда пальцем никого не трогал.

"Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит", – заявила Тарасова.

Напомним, недавно произошел конфликт между Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной. Депутат Госдумы после обвинений тренера в ее адрес не смогла смолчать и заявила, что у Тарасовой "давно что-то с мозгами".