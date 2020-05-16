Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Гороскоп "Дом-2"

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Суббота
16 мая
Лента новостей
16:39
Самойлова забеспокоилась о безопасности дочери после выходок Джигана
15:56
"Он не святой": Тарасова откровенно о пьяном состоянии Ягудина
15:30
Власти Москвы рассказали о сроках смягчения ограничений из-за коронавируса
15:13
"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной
14:14
"Адская боль": Ирина Пегова получила серьезную травму на "Танцах со звездами"
13:34
"Истерики на ровном месте": избалованные дети довели Бородину до бешенства
13:01
Пугачева не сдержала эмоций при виде поющего сына Собчак
12:59
Кто заразил коронавирусом Мишустина и Пескова
12:31
Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк
12:23
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
11:53
"Моя дочь разбилась": Лика Стар сообщила о трагедии
11:41
Высмеянная за безвкусицу молодая жена Петросяна набросилась на некрасивых женщин
11:31
Певица Слава разрыдалась в свой 40-й день рождения
11:03
Джигарханян-младший разорвал отношения с бывшей женой Казаченко
10:55
"Весь день без еды": Бледанс сообщила о резком ухудшении самочувствия
10:42
Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России
10:39
Подавшая на развод Муцениеце не хочет произносить имя Прилучного
10:27
Нужна молодая и зажигательная: Меладзе ищет замену красавице-блондинке
09:27
Путин дал важные поручения по итогам совещания по коронавирусу
08:32
Новый брак и рождение ребенка: стало известно о больших переменах в жизни Климовой
06:07
Ургант шокировал снимком не по годам взрослой дочери
04:35
"С химией на голове": Газманов смутил россиян странной прической
02:11
Беременная звезда снялась обнаженной
00:23
Влад Кадони пристыдил зацикленный на грязи народ
00:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года
21:59
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
21:39
Сделано заявление о лекарстве от коронавируса
21:30
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
21:01
Перенесшая тяжелую болезнь Бабкина появится на Первом канале
21:00
Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
20:56
"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
20:21
Бородина обозвала Собчак "средством для импотенции"
20:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 мая 2020
20:06
Заслуженная артистка скончалась на 82-м году жизни
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:54
Как изменится шоу-бизнес после пандемии коронавируса
19:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:46
Канделаки разнесла Тарасова после его скандального интервью о Бузовой
19:39
Участник шоу "Танцы со звездами" ужаснул подробностями болезни: Киста проросла в легкое
19:19
В Уфе соцработница поплатилась за издевательства над детьми
19:12
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
19:11
"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение
19:04
Захарова возмутилась новостями о смерти русских от коронавируса
19:00
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
18:41
Сестра Фриске разбилась в ДТП
18:35
Профессор филфака МГУ уволился после скандала с домогательствами
18:30
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
18:24
"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное
18:13
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
18:11
Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение масок и перчаток
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Вы видели?!": Бузова получила травму в бассейне
Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место
Радость Пугачевой: 43-летний Галкин похвастался могучим стволом
"Мы об этом не разговариваем с друзьями": Колдун впервые откровенно ответил на вопрос о гомосексуализме
Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о пьяном состоянии Ягудина

Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Тарасова знаменита своим импульсивным характером. Она легко может закрыть рот любому недоброжелателю. На этот раз тренеру пришлось заступаться за Алексея Ягудина.
прочитано 629 раз

Недавно в эфире шоу "Пусть говорят" блогер Елена Родина заявила, что в молодости Алексей Ягудин часто употреблял алкогольные напитки. Причем, выпивал фигурист и в компании Марата Башарова, который, как известно, в пьяном состоянии лез с кулаками на своих жен. Родина якобы знает, что Ягудин вместе с актером несколько раз нападали на журналистов и били их бейсбольными битами.

ПО ТЕМЕ

Тарасова не оставила шансов покинувшей спорт Загитовой

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Татьяна Тарасова не смогла слушать такие высказывания. Тренер попросила отстать от олимпийского чемпиона и перестать говорить про него грязные вещи. Татьяна Анатольевна также решила опровергнуть слова Елены. Она уверена, что Алексей никогда пальцем никого не трогал.

"Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит", – заявила Тарасова.

Напомним, недавно произошел конфликт между Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной. Депутат Госдумы после обвинений тренера в ее адрес не смогла смолчать и заявила, что у Тарасовой "давно что-то с мозгами".

Автор: 16 мая 2020, 15:56

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Шоу-бизнес

"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову поймали на краже
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк

Раздобревшая на карантине журналистка скрывает фигуру
Шоу-бизнес

"Весь день без еды": Бледанс сообщила о резком ухудшении самочувствия

У актрисы резко подскочила температура
Шоу-бизнес

Подавшая на развод Муцениеце не хочет произносить имя Прилучного

Агата активно комментирует расставание с супругом

Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года

Создания вакцины или лекарства от страшной болезни ждут простые люди

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+