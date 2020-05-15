Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой

Во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте спортсменки она провела тренировку в компании своего наставника. После главной части занятий поклонники Алины Загитовой задали свои вопросы. Больше всего их интересовало будущее олимпийской чемпионки.
Хореограф сделал важное объявление, намекнув на продолжение профессиональной карьеры фигуристки. Он сказал о подготовке новых выступлений. "Про музыку к новым программам Алины скоро узнаете. Мы сначала должны послушать музыку на льду, прежде чем объявлять ее, а сейчас это невозможно", – отметил Глейхенгауз.
Напомним, 13 декабря 2019 года Алина Загитова заявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Это вызвало широкий резонанс. Сейчас же сезон, во время которого карьера олимпийской чемпионки была поставлена на паузу, подошел к концу.
Скоро Алине Загитовой исполнится 18 лет. Во время карантина из-за коронавируса фигуристка не теряет времени зря. Она готовится к поступлению в университет. При этом спортсменка даже дома продолжает тренировки.
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