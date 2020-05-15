Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе

Уход фигуристки Трусовой от тренера Тутберидзе стал потрясением для общественности. Многие начали критиковать юную спортсменку, якобы предавшую наставницу.
Подобные суждения трудно назвать обоснованными, поскольку происходящее в большом спорте подчиняется своим законам и логике. Трусова решила расставить точки над i и прокомментировала ситуацию.
В инстаграм-аккаунте 15-летней фигуристки появился пост, посвященный Этери Тутберидзе. В нем юное дарование рассказало о том, что решение об уходе далось с большим трудом, но было необходимым.
Трусова написала, что Тутберидзе не жалела для нее ни сил, ни времени. Знаменитость выразила надежду, что у нее еще появится возможность подарить экс-наставнице букет.
Ранее фигурист и тренер Евгений Плющенко подвергся жесткой критике из-за того, что взял под крыло Александру Трусову. Коллеги по цеху заявили, что супруг Яны Рудковской переманил спортсменку у Этери Тутберидзе. В ответ Плющенко сообщил, что подобные заявление недопустимы, и на скандалах он не пиарится.
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