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Спорт

Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно Этери Тутберидзе покинул еще один член команды – тренер Сергей Розанов. Он выразил слова благодарности и направился в академию Евгения Плющенко.
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Уход 15-летней фигуристки Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе стал одним из обсуждаемых спортивных событий в этом сезоне. Все бы ничего, но спортсменка предпочла заниматься у конкурента – Евгения Плющенко. Для Тутберидзе, очевидно, это стало своего рода предательством. Она даже отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграм".

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Наряду с этим событием практически незаметно для общественности Этери покинул еще один член коллектива – тренер Сергей Розанов, который активно работал с юными фигуристами под предводительством Тутберидзе. Прошло уже относительно много времени, однако наставник впервые решил высказаться на этот счет лишь 12 мая.

В своем инстаграм-аккаунте тренер поблагодарил Тутберидзе за сотрудничество. Сергей отметил, что она научила его работать в команде и верить в себя. Низкий поклон Розанов также сделал в адрес Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, признавшись, что работать с ними было удовольствием, пишет "Комсомольская правда".

"Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом", – написал Розанов.

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Публикация от Sergei Rozanov (@gosu.coach)

Пользователи Сети скептически отнеслись к признаниям Сергея, ведь он долго молчал. А теперь, когда многочисленные уходы от Этери стали скандалом, наставник якобы решил "подмазаться". Многие болельщики уверены – Розанов покинул Тутберидзе из-за большой суммы денег, которую ему предложили в академии Плющенко.

Автор: 13 мая 2020, 15:47 Источник: Instagram

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