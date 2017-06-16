Зрители поддержали Тарасову в конфликте с Родниной

Тренер намерена и дальше работать комментатором, невзирая на критику. Летом она будет учиться тоньше освещать соревнования.

О том, что Татьяна Тарасова не очень ладит со своей бывшей ученицей Ириной Родниной, было известно давно. Конкретных причин противостояния прославленный тренер и легендарная фигуристка не называют. Хотя периодически обмениваются колкостями. Все помнят, например, как недавно Роднина высмеяла манеру комментирования выступлений Тарасовой.

"Трансляция фигурного катания часто сопровождается кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому плохо. А это не комментаторская работа, это называется байками. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора", – возмущалась в интервью Роднина.

Но Тарасовой плевать на такую оценку. "Зрители меня любят как комментатора. Они мне много писали, очень меня поддерживают", – похвасталась она.

А заодно и пообещала, что в новом сезоне снова сядет к микрофону. "До середины июля буду отдыхать, поделаю какие-то дела по своей комментаторской работе. С июля планирую ходить на каток – смотреть на все контрольные прокаты. В августе – прокаты юниорской сборной, а в сентябре – основного состава в Сочи. Буду консультироваться, чтобы тоньше освещать соревнования – ведь правила будут чуть изменены. На судейские семинары собираюсь ходить ради того, чтобы в меня поступала информация, чтобы я ее правильно перерабатывала и чтобы могла потом правильно доносить до зрителей. Зрители же разные", – цитирует Тарасову "Спорт-экспресс".

