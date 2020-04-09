Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе воспитывает дочь. Но сама она давно похоронила родителей.

Сегодня матери спортсменки исполнился бы 81 год. Но, к сожалению, женщины нет в живых. Тутберидзе призналась, что не было ни дня, чтобы она мысленно не пообщалась с родительницей. Судя по всему, мать и дочь были очень близки.

"Моих родителей, к сожалению, уже нет, и ничего я не смогу сделать, чтобы увидеть улыбку или услышать их голосок. Постоянно думаю о том, что могла сделать для них живых намного больше, уделять больше внимания", – призналась спортсменка.

Этери отметила, что людям несвойственно ценить то, что они имеют. Мы, как правило, воспринимаем все и всех как должное. И лишь когда теряем, начинаем вспоминать и ценить.

Тутберидзе призвала поклонников уделять время родителям, пока они еще живы. "Им не так много нужно для радости, как нам когда-то в детстве. Мамочка, Папочка я вас очень сильно люблю", – заявила расчувствовавшаяся тренер по фигурному катанию.