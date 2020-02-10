Воспитанница отреагировала на слухи о чудовищных нагрузках на тренировках Этери Тутберидзе

Одной из воспитанниц Этери Тутберидзе является Элизабет Турсынбаева. В свои 19 лет девушка уже стала обладательницей серебряной медали мирового первенства по фигурному катанию в одиночном женском разряде.

По словам спортсменки, у них в группе благоприятная обстановка. Все девочки общаются между собой.

"Никто ни у кого не ломает коньки, ничего подобного быть не может. Это культурный вид спорта. Каждый из нас занимается своим делом. У нас в группе, не скажу, что прям друзья, которые каждый день ходят куда-нибудь. Но общаются все хорошо. У нас есть свои шутки и свои темы. Иногда разговор заходит на настолько непонятные темы, что мы все просто сидим и смеемся до упаду. Это такая разгружающая обстановка – перед тренировкой и после тренировки", поделилась Элизабет в интервью QAZSPORT TV.

Также Турсынбаева опровергла слухи о том, что Тутберидзе дает воспитанницам чудовищные нагрузки. Никто не заставляет их насильно выполнять программу, но каждая из членов группы стремится показать лучший результат. Поэтому девочки на добровольной основе оттачивают мастерство изо дня в день, сообщает НСН.

"Никто исподтишка никого не заставляет", – подытожила фигуристка из группы Тутберидзе.