Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Игру под названием "Меняйся дома" запустил юморист Михаил Галустян. Суть ее заключается в том, чтобы избавиться от бороды и усов, так как именно на лице оседает огромное количество бактерий. В общем, это своего рода меры безопасности.
Овечкин решил поддержать идею комика и тоже избавился от всей растительности. Помогла ему в этом его жена Анастасия. На все про все им потребовалось всего десять минут. Супруги записали весь процесс на видео и опубликовали в "Инстаграм"-аккаунте хоккеиста.
Александр последовал примеру Михаила и передал эстафету дальше. Теперь все в ожидании того, как от бороды избавятся левый нападающий Илья Ковальчук, форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и музыкант Андрей Ширман, более известный как Dj Smash, сообщает Пятый канал.
Отметим, число зараженных короноварусом в России продолжает расти. За последние сутки выявлено 1175 новых случаев инфицирования, еще пять человек скончались.
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