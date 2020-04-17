"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко

Фигурист старается не говорить о сложных отношениях со спортсменом. О Плющенко он отзывается положительно. по словам Алексея Ягудина, его оппонент с супругой Яной Рудковской – молодцы и трудяги.
На вопрос об отношениях с Евгением фигурист заявил, что их просто нет, поскольку они не общаются. По его словам, Плющенко – гениальнейшний спортсмен. "Не хочу никому лизать задницу, но это правда", – цитирует Ягудина Sportrecs.ru.
Напомним, в прошлом году между знаменитостями разгорелся скандал из-за того, что Алексей Ягудин приехал выступать на тот лед, где занимаются спортсмены Евгения Плющенко. Это взбесило Яну Рудковскую. Свою позицию продюсер высказала в довольно резкой форме в соцсети.
Как писали "Дни.ру", скандал в российском мужском фигурном катании между Ягудиным и Плющенко разразился в конце 90-х. Тогда Алексей сменил тренера – ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.
Отметим, после завершения спортивной карьеры Алексей Ягудин посвятил себя телевидению и театру. Он отметил, что ему повезло, ведь многие его коллеги не знают, чем заняться после того, как перестают заниматься любимым делом.
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