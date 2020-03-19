"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Шквал критики спровоцировал неожиданный поступок спортсменки. Она записала на видео момент, как открывает ногой дверь на каток.
Судя по всему, Алина нашла это забавным, поэтому смело опубликовала ролик в своем инстаграм-аккаунте на потеху фолловерам. Загитова написала, что именно для этого необходима хорошая растяжка.
Вот только никто из пользователей Сети не увидел в этом ничего смешного. "Беспардонная была, беспардонной и останется. Воспитание хромает", – возмутилась подписчица.
Многих оскорбил тот факт, что Алина не подумала о человеке, которому после нее придется трогать грязную дверную ручку. Из этого фолловеры сделали вывод, что олимпийская чемпионка – эгоистка.
Гневных комментариев набралось так много, что Загитовой пришлось удалить ролик, пишет Lenta.ru. Остается надеяться, что спортсменка осознала ошибку, и ей стало стыдно за свой поступок.
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