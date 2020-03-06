Александр Овечкин применил грубую силу к противнику (видео)

Российский нападающий применил к сопернику на льду жесткий силовой прием. Александр Овечкин сбил защитника команды-противника Джейкоба Трубу, сообщает RT. Есть ли у хоккеиста травмы, не сообщается. Видео опубликовано пресс-службой "Вашингтон Кэпиталз" в Twitter.
Кроме того, в данном матче спортсмен оформил дубль. Александр Овечкин забросил 46-ю и 47-ю шайбу в сезоне, выйдя на первое место в гонке снайперов НХЛ. Встреча завершилась победой "Рейнджерс" в овертайме со счетом 6:5.
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