"Древний обряд": дети Галкина умилили народ "изгнанием" коронавируса (видео)

Наследники юмориста и Аллы Пугачевой показали обряд "изгнания" страшного недуга. Происходящее записал на видео Максим Галкин и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Выпив "волшебной водички", Гарри и Лиза произнесли заклинание.
В подписи к своему забавному посту артист в шутку написал, что получил лицензию "Роснепотребзазора" на данное "средство" от коронавируса. Поклонники звездного семейства пришли в восторг от артистичности детей Галкина и Пугачевой.
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