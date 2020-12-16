Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги

Бывший нападающий сборной России, московского "Спартака" и лондонского "Тоттенхема" Роман Павлюченко шикарно отпраздновал свое 39-летие. Звезду российского футбола поздравили близкие и коллеги. В Сети появились кадры с закрытой вечеринки спортсмена, которые, к слову, ярко отображали открытое игнорирование предписаний Роспотребнадзора из-за коронавируса.
Однако позже оказалось, что в жизни футболиста Романа Павлюченко не все так складно и ладно. Как выяснилось, его разыскивают приставы из-за 37 тысяч рублей. Футболист задолжал перед ГБУ "Жилищник" района Сокольники.
Теперь бывший футболист сборной России Роман Павлюченко находится в розыске судебных приставов. Все началось с того, что на него написали заявление жилищники. Спортсмен задолжал компании 37 тысяч рублей за квартиру на Колодезной улице.
Жена футболиста Романа Павлюченко вступилась за мужа. Она считает, что во всем виноваты жилищники, которые, не разобравшись в ситуации, подали на человека в суд.
"Разве ни у кого никогда не было задолженностей по квартплате?" – с удивлением задалась вопросом Лариса Павлюченко.
Примечательно, что футболист Роман Павлюченко не комментирует ситуацию. На звонки журналистов он тоже не отвечает, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, сейчас футболист Роман Павлюченко играет за ногинскую команду "Знамя".
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