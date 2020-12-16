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Спорт
Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги

Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги

Роман Павлюченко. Фото: Alexander Wilf/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно Роман Павлюченко отметил день рождения. Спортсмен принимал поздравления коллег и друзей. Сегодня появилась информация о том, что у него серьезные проблемы с деньгами.
прочитано 201 раз

Бывший нападающий сборной России, московского "Спартака" и лондонского "Тоттенхема" Роман Павлюченко шикарно отпраздновал свое 39-летие. Звезду российского футбола поздравили близкие и коллеги. В Сети появились кадры с закрытой вечеринки спортсмена, которые, к слову, ярко отображали открытое игнорирование предписаний Роспотребнадзора из-за коронавируса.

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Однако позже оказалось, что в жизни футболиста Романа Павлюченко не все так складно и ладно. Как выяснилось, его разыскивают приставы из-за 37 тысяч рублей. Футболист задолжал перед ГБУ "Жилищник" района Сокольники.

Теперь бывший футболист сборной России Роман Павлюченко находится в розыске судебных приставов. Все началось с того, что на него написали заявление жилищники. Спортсмен задолжал компании 37 тысяч рублей за квартиру на Колодезной улице.

Жена футболиста Романа Павлюченко вступилась за мужа. Она считает, что во всем виноваты жилищники, которые, не разобравшись в ситуации, подали на человека в суд.

"Разве ни у кого никогда не было задолженностей по квартплате?" – с удивлением задалась вопросом Лариса Павлюченко.

Примечательно, что футболист Роман Павлюченко не комментирует ситуацию. На звонки журналистов он тоже не отвечает, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, сейчас футболист Роман Павлюченко играет за ногинскую команду "Знамя".

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Автор: 16 декабря 2020, 16:21 Источник: телегрм-канал ✓ Надежный источник
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