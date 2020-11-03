Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной

До встречи с Анастасией Шубской Александр Овечкин был в отношениях с теннисисткой Марией Кириленко. Влюбленные собирались пожениться, однако помолвка сорвалась.

В тот момент пара отказалась комментировать расставание. Однако подруга спортсменки Надежда Петрова раскрыла причину разрыва ребят.

По словам теннисистки, Мария Кириленко позвала ее быть свидетельницей на свадьбе. Бракосочетание планировали провести в Москве в 2014 году, сразу после Уимблдона. Петрова рассказала, что незадолго до торжества позвонила невесте, чтобы уточнить детали, а та ее огорошила: все отменилось.

По словам спортсменки, она не стала лезть в душу к подруге, выяснять подробности. Как оказалось, Александр Овечкин "отдохнул на стороне", а Мария Кириленко не смогла простить измену.

Сейчас теннисистка счастлива в браке и воспитывает двоих детей, но уже с другим мужчиной. Ее избранником стал чиновник Алексей Степанов. По словам Надежды Петровой, подруга этот роман не афишировала и сообщила о свадьбе за месяц до события.

Хоккеист также встретил свою судьбу. В 2017 году он женился на дочери актрисы Веры Глаголевой. В этом браке родилось двое сыновей. Александр Овечкин души не чает в своей семье и признается, что Анастасия Шубская стала прекрасной мамой. Пара мечтает об еще одном ребенке – дочери.