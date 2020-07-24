Родившая Шубская блеснула шикарной фигурой на светском мероприятии

Многие мамы после родов стараются вернуть фигуру, которая была у них год назад. Анастасия Шубская – не исключение. Супруга Александра Овечкина делала все возможное, чтобы вновь выглядеть стройной и подтянутой.
Правда, на данный момент Шубской противопоказан спорт. Нужно, чтобы после родов прошло больше двух месяцев. Поэтому жена хоккеиста нашла другой способ похудения – правильное питание. Судя по всему, диета очень помогла 26-летней девушке.
Накануне Анастасия поделилась снимком, на котором она запечатлена на светском мероприятии. Шубская предстала в длинном платье с разрезом и глубоким декольте. Поклонники отметили, что девушка выглядит роскошно. "Самая красивая!", "Неотразимая и любимая!", "Такая статная", "Великолепная мама!", – написали пользователи Сети.
Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская живут в США, они вместе уже пять лет. В 2016-ом хоккеист и модель сыграли роскошную свадьбу. Помимо новорожденного Ильи у супругов есть еще один сын – Сергей. Мальчику скоро исполнится два года.
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